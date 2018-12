Attualmente svincolato, Giuseppe Rossi si sta allenando privatamente negli Stati Uniti, dopo esser stato persino coinvolto in accuse di Doping (per poi essere definitivamente assolto). Una carriera al di sotto del suo potenziale, tormentata dagli infortuni non gli hanno impedito di fare breccia nel cuore delle squadre dove ha giocato, specie nella Fiorentina, dove ha i ricordi più belli da calciatore.Durante un'intervista a Skysport, l'italo-americano ha ammesso di non sentirsi un giocatore finito, anzi ha continuato dicendo di aver ancora tanto da dare, ha confessato la sua voglia di giocare in Serie A, ma senza fare riferimento a nessuna squadra. Possibile un suo trasferimento già a partire da Gennaio, del resto, le pretendenti non mancano.