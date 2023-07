Si, sono uno di quelli che contesta il modo in cui lavora la, con annessa giustizia sportiva, e quindi non gradito al presidente federale. Non opero in gruppo ma da battitore libero, e non uso mezzi inconsueti per esprimere i miei pensieri, bensì del tutto convenzionali: articoli, video, interventi in programmi tv. E non mi sono mai permesso di intimidire nessuno, semplicemente di criticare Gravina e l’intero suo apparato per come gestiscono il calcio e tutelano il proprio potere assoluto attraverso l’uso scientifico del braccio giudiziario.Un’avversione – la mia - che parte dal 2006, quando ancora Gravina non c’era e i burocrati di via Allegri si inventarono “” mettendo insieme qualche intercettazione e, con quelle, massacrarono una società (la Juventus), ne colpirono di striscio qualche altra e, ma anziché riaprire il processo - come prevede il cds - si optò per la. Più che uno scandalo fu – parere personale - una gigantescaUn copione riproposto, in parte, 17 anni dopo contro la solita società (la Juventus), denigrata sui social persino da alcuni membri del CONI, nella totale indifferenza del presidente, formulando sulla base di quelle la sentenza. Risultato: penalizzazione in campionato e patteggiamento del club con pagamento di maxi multa da 700mila euro, onde evitare guai peggiori (retrocessione compresa)., e ascoltare candidamente ammettere dal DG del Sassuoloche le partnership tra club sono normali ed esistono da sempre., e se l’è presa pure con chi – e il sottoscritto è uno di questi – gli contesta, in 5 anni di mandato, di non avere mai messo mano alla riforma della giustizia sportiva. Ritiene infatti di avere già agito in questo senso nel 2019, quando venne inserita la. In pratica, quando si velocizzarono ulteriormente le procedure. L’ennesimo intervento inutile e dannoso, perché. Quella che obbliga i giudici a decidere in tempi ristretti sulla base degli indizi raccolti dalla procura federale, senza consentire l’istituzione di un giusto processo (come sancisce la Costituzione), e non permettendo agli imputati di difendersi, portando in dibattimento prove a propria discolpa.Eppoi, cosa intende Gravina per “”?Insistere sulla “” (ovvero, su sentenze non procrastinabili) significa non avere ancora capito nulla di cosa si intenda come vera riforma della giustizia sportiva., andarne pure fieri non fa che aumentare l’incazzatura dei facinorosi.