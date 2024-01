Glasgow Rangers in trattativa per una stella ex Chelsea

Football Insider riporta che i Glasgow Rangers stanno lavorando su un accordo per firmare l'ex attaccante del Chelsea Michy Batshuayi, autore del gol vittoria che ha permesso ad Antonio Conte di vincere la Premier League nel 2017, ora al Fenerbahçe. Si pensa che l'allenatore dei Gers, Philippe Clement, abbia parlato personalmente con l'attaccante belga per parlare dei suoi piani per il futuro e che nella giornata di oggi siano previsti altri contatti. Il contratto del calciatore scade in estate e questo ha aperto la porta agli scozzesi e ad altri club per fare una mossa.