Oliver Glasner, tecnico dell'Eintracht Francoforte, ha commentato in conferenza stampa le voci di mercato su Kostic, dopo la sconfitta per 6-1 con il Bayern, all'esordio in Bundesliga. "Kostic? L'ho sostituito così sarà al top della forma in Italia, la settimana prossima", le parole - pronunciate con evidente sarcasmo - da Glasner.