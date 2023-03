Il nuovo regolamento internazionale stilato dalla FIFA in merito ad agenti e procure nel calcio prevede, tra le varie cose, il divieto di rappresentanza multipla per i procuratori, il tetto alle commissioni, l’introduzione di una “clearing house” per garantire la trasparenza nei pagamenti e la creazione di un sistema per risolvere le dispute legali.



Nella giornata di ieri la EFAA (organismo europeo degli agenti) ha annunciato che porterà la FIFA e la Federcalcio olandese in tribunale. Un’azione spinta anche dalle associazioni di categoria di 22 diversi Paesi, tra cui l’italiana AIACS (Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società). Le entità aderenti osteggiano la riforma, considerandola imposta dall’alto e penalizzante gli agenti più piccoli.