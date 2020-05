La notizia farebbe certamente un gran rumore. E’ esattamente ciò che sta accadendo nel quotidiano La Repubblica uno degli organi di informazione italiani più celebri, recentemente passato insieme con l’intero Gruppo Gedi dalla gestione di Carlo De Benedetti a quella di John Elkann erede principe della Famiglia Agnelli.E l’emorragia di “campioni” non dovrebbe essere finita perché la medesima intenzione è stata per il momento soltanto manifestata da altri due popolarissimi opinionisti come. Una fuga di cervelli che dovrebbe imbarazzare la nuova proprietà eFormalmente alla base di queste fuoriuscite piuttosto clamorose e anche dolorose per l’immagine de La Repubblica c’è proprio il modo con il quale la nuova proprietaria Exor si è liberata dell’ex direttore della Gazzetta dello Sport, senza manco un preavviso come se fosse stato un collaboratore domestico in nero. Verdelli, infatti, dal giorno del suo insediamento si era conquistato la fiducia e la simpatia di giornalisti e lettori seguendo e rinvigorendo la filosofia editoriale tracciata dai padri fondatori del quotidiano, in primis Eugenio Scalfari.Una rotta ideologica e politica cambiata in pochissimo tempo e con metodo assai radicale o comunque poco attento alla volontà della base dalla nuova gestione., ma soltanto sul sito on line de La Repubblica. Una chiara volontà dello stesso Elkann a voler potenziare quello che lui ritiene dover essere l’informazione del futuro senza tenere troppo in conto la forza lavoro del passato e del presente.Altre, comunque, potrebbero essere verosimilmente le ragioni che stanno portando La Repubblica a perdere pezzi così importanti. Una in particolare. La nuova e annunciata discesa sul campo dell’editoria di Carlo De Benedetti ex azionista di riferimento della Gedi, gruppo al quale fa capo il quotidiano, il quale è stato praticamente costretto dai suoi due figli in feroce lotta con lui a cedere la ”sua creatura”.del quale pure era stato collaboratore per un certo tempo. Mal sopportando la vedovanza editoriale De Benedetti tornerà in scena con il nuovo quotidiano Domani con il quale ha intenzione di sfidare proprio il suo vecchio amore.