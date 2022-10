Gentile Procuratore,

sono un allenatore del settore giovanile di base. Ho appreso con gioia che gli allenatori dilettanti se esonerati potranno essere ingaggiati nella stessa stagione sportiva da un'altra squadra. Poi mi imbatto nella sorpresa che mai mi sarei aspettato: tale novità non riguarda gli esoneri degli allenatori del settore giovanile di base. Quindi se dovessi essere esonerato dovrei stare fermo un anno? E poi dicono che il calcio italiano deve ripartire dal settore giovanile...

Antonio '82



Gentile Antonio,

partiamo col dire che la deroga alla normativa vigente è una gran bella notizia, in quanto gli allenatori e le allenatrici dilettanti esonerati prima del 30 novembre 2022 potranno avere la facoltà di tesserarsi e svolgere attività per altra Società nel corso della stagione sportiva, a condizione che la nuova società partecipi a un girone diverso o a un campionato diverso da quello a cui partecipava la società che ha esonerato il tecnico.



Quanto all'esclusione dalla suddetta nuova previsione normativa della stessa facoltà per gli allenatori del settore giovanile di base, ritengo che, essendo molto rari gli esoneri in tali casi, qualora ci fossero, le ragioni dell'allontanamento degli allenatori dovrebbero essere da ricercare non nel mancato raggiungimento di obiettivi sportivi, ma nel comportamento non professionale degli allenatori stessi gravando su di loro la responsabilità (anche umana) di gestire ragazzini ancora molto giovani.



Ma ora passo la palla agli utenti di Calciomercato.com: la rinascita del calcio italiano deve passare anche attraverso un incremento della professionalità degli allenatori del settore giovanile di base?