Non se ne esce, non se ne esce! Le altre squadre lavorano, costruiscono, si rafforzano, il Milan attende. Una attesa lunga, infinita, insopportabile. Ho la sensazione che la squadra e i tifosi rossoneri, che stanno trascorrendo la loro vita accompagnati dalle emozioni che i Ragazzi rossoneri, partita dopo partita, momento dopo momento, siano precipitati in un diabolico intreccio finanziario del quale nessuno conosce la fine. Centinaia di milioni che si muovono da una banca all’altra, potenti fondi americani, transazioni, banche d’affari, advisor, avvocati di Milano, studi legali di New York, una trama degna di un libro di John Grisham. Ricordate alcuni titoli dei suoi romanzi ? Il Socio , Il Cliente, L’Appello , La Giuria, Il Partner, L’Avvocato di strada, La Convocazione, Il Broker, il Professionista, i Contendenti, l’Informatore.



Non ne manca uno nella storia degli ultimi tre anni societari del Milan. A dire il vero, nel 2018 lo scrittore statunitense ha pubblicato anche “La Grande Truffa”, ma non mi permetto di andare così avanti. Manca forse solo un titolo: "Il Burattinaio", il tremendo personaggio che ha mosso i fili di tutta l’operazione. Una figura, con la quale l'Uefa ​ n on vuole non vuole avere alcun rapporto. Per questo motivo, ha bocciato per tre volte il club milanista. Ora speriamo che accada qualcosa di nuovo, per evitare la giubilazione dalla Coppe. Un affronto, una punizione che il Milan e i suoi tifosi non meritano. Che cosa può succedere ora? Ipotizzare un futuro avvolto da mille misteri è molto difficile. A ogni pagina, può esserci un nuovo colpo di scena, mentre fra una settimana, ai confini di una incredibile realtà, si dovrebbe tornare a parlare di calcio, grazie finalmente al rientro dei giocatori a Milanello. Loro, come noi, senza capire e sapere a quale destino andranno incontro, quale sarà il proprietario a ottobre, quali siano le strategie della società impersonata oggi da Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli.



Anche i due dirigenti stanno cercando di muoversi attraverso questo ginepraio, anche loro forse vittime di questo thriller di alta finanza. Il nuovo capitolo ha un titolo: "32 milioni“. Li ha trovati Li Yong Hong? In caso affermativo, si allontana, con ogni probabilità,la figura di Rocco Commisso, perché il Presidente cinese continuerebbe a tenere il Milan, con la speranza poi di rifinanziare il debito con il fondo Elliott, prima del 15 ottobre. Fondo Elliott che qualcuno immagina essere dietro tutta l’operazione , con un compratore già pronto a subentrare alla proprietà cinese. Mi fermo qui. Non ho la fantasia e le conoscenze di John Grisham, ma anche per lo scrittore americano sarebbe difficile scrivere la fine del romanzo.