Decisamente positiva la risposta di pubblico per la Mezza Maratona di L'Aquila. Saranno infatti ben 1500 gli atleti che domeincia 27 ottobre prenderanno parte alla corsa di strada, del totale di 21,097 chilometri, attraverso la città devastata dal sisma di dieci anni fa. L'obiettivo della manifestazione è proprio quello di valorizzare il patrimonio artistico-culturale dell'area abruzzese. L'evento, inoltre, coinciderà con la sesta edizione della RefereeRun, campionato di corsa su strada per arbitri di calcio. I membri dell'A.I.A. saranno impegnati in una staffetta 4 x 5 chilometri. Tra loro ci saranno anche Federico Dionisi e Valerio Marini, della Can B ma entrambi hanno già esordito in serie A, di Maurizio Gialluisi del Comitato Nazionale A.I.A., oltre al CRA Angelo Giancola, ex arbitro CAN, Marco Ferrone, presidente della locale sezione arbitri, e al responsabile eventi A.I.A., Alessandro Paone, ideatore della RefereeRUN. L'appuntamento è dunque fissato per domenica 27 ottobre alle 9.30.