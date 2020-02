In Champions League brillano gli attaccanti: Haaland colpisce e stupisce, Neymar segna e si conferma, Werner esulta e piega la finalista dello scorso anno, l'Atalanta... l'Atalanta segna senza centravanti, eccezione dell'essere speciale. Eppure, nessuno di questi è tra i primi 10 attaccanti con il valore di mercato più alto. Partendo dall'ultimo turno di Champions, la classifica della settimana è dedicata alla top 10 degli attaccanti più cari (dai transfermarkt).



Nessuno della Juventus, nessuno del Napoli, nessuno dell'Atalanta, nessuno dell'Inter eliminata. Niente Italia, niente Serie A (il primo è Dybala, quindicesimo; inseguito da Lautaro, sedicesimo, Ronaldo è 21esimo, dopo Werner e prima di Lukaku e Icardi). E chi c'è, quindi, ai primi posti? Un mix di gioventù ed esterni offensivi, con un solo centravanti di ruolo, ora infortunato: Harry Kane. Per il resto, tutte frecce nell'arco di club inglesi, francesi e spagnoli. Messi e Hazard sono presenti, così come Griezmann, ma sono tutti in fondo...