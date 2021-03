E' bastato un post, un semplice post di auguri per scatenare i tifosi della Juventus. Sì, perché gli ammiratori di Paulsono ancora tantissimi, specialmente tra i supporter bianconeri, e in tanti lo vorrebbero di nuovo a Torino. In questa direzione vanno infatti i commenti di tutti i tifosi, tra cui alcuni che sottolineano chiaramente: "Se non lo state riportando qui da Manchester, evitate di mettere questi post".