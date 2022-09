rischia di abbattersi sul mondo della Serie C, quella energetica, che minaccia di colpire duramente anche la popolazione nel corso del prossimo inverno. Una preoccupazione, quella relativa al caro bollette, che alle squadre del terzo campionato professionistico italiano fa più paura rispetto alle ‘sorelle’ maggiori di A e B. Il, infatti, è abissale e già in passato la Lega Proda parte dello stato: durante il periodo acuto della pandemia qualche assist era arrivato, ma ora la situazioneDa questa preoccupazione e anche dalla voglia di lanciare un messaggio forte alle istituzioni, sportive e non, nasce la frase di Ghirelli, presidente della Lega Pro,nel corso dell’inverno. Una battuta che in altri tempi sarebbe stata presa come una provocazione, ma che oggi ha un sapore decisamente diverso, perché l’emergenza. Un unicum nella storia recente del pallone italiano, che potrebbe aprirsi unadel tutto sconosciuta.Queste le dichiarazioni di Ghirelli durante la propria visita al Potenza: ‘’. Il costo dell’energia per i club di Serie C rischia di produrre danni pesanti e di far svanire le politiche di contenimento dei costi:. Il Governo deve considerarci come tale e dare ai club la possibilità di usufruire degli interventi previsti o che saranno varati. Noi stiamo spingendo per una riconversione degli stadi, ma abbiamo necessità di essere sostenuti.: l’aumento dei costi dell’energia e del gas sta creando una situazione insostenibile. Gli aumenti hanno portato ad aumenti di spesa che vanno dal doppio a cinque volte tanto e ciò accade in un periodo in cui la luce solare consente uno spazio di visibilità più ampio nell’arco della giornata’’.