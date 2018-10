They are the future of football... Let's discover the ten nominees for the 2018 Kopa Trophy France Football! #ballondor #kopatrophy pic.twitter.com/jZR3IMfhVH — #ballondor (@francefootball) 8 ottobre 2018

C’è una scena, nel Re Leone, in cui il vecchioguarda le stelle con il piccolo. E, osservandole, sussurra parole che rimarranno per sempre nel cuore dell’erede al trono:. Ed è vero, anche nel calcio. Soprattutto nel calcio. Nel firmamento pallonaro il cielo è dominato dalladeidel passato, che guardano, studiano, prendono nota e, da quest’anno, votano, dicendo la loro, sui. E quei re del passato devono essersi accorto di un giovane goleador italiano… Cutrone è nella lista dei 10 (insieme anche a Gigio Donnarumma). Sarà mpossibile vincere per l’attaccante del, vista la presenza della superstar, ma già esserci è motivo d’orgoglio.(è successo a Sky dopo la doppietta in Europa League). Ricorda qualcuno? Già, Filippo Inzaghi, che non dimentica mai un gol, così come il giovane numero 63: “Lo vorrei a. Ha fame e voglia, sarà il futuro del Milan e della Nazionale, diventerà un 9 completo”. Voce alla quale fa eco l’ex compagno di Superpippo, Andry: “E’ da l’anno scorso che dico che è bravo. E poi fa sempre gol!”. Gol, l'unica cosa che conta per un attaccante.@AngeTaglieri88