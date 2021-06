Il mercato si è acceso, col valzer degli allenatori e i primi giocatori ufficializzati, e glisono alle porte: gli Azzurri che brillano contro la, lapronta ad abbracciare Maurizioe i rumors che si susseguono. Ne parleremo dallesuin compagnia die delInsieme a loro, spazio anche ai nostriper fare il punto in casa Juve e casa Milan, oltre a, per entrare in casa Lazio ed entrare nella trattativa con Sarri. E poi la nazionale, con un grande ex Azzurro come, protagonista a Euro2000! Vi aspettiamo in diretta sul nostro canale Twitch