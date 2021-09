Non sono un segreto lenelle ultime stagioni, dai fallimenti in regular season alla finale playoff persa contro la Reggiana due stagioni fa. Sconfitte che avevano fatto vacillare il progetto dei De Laurentiis e che, soprattutto,, stanchi di veder sfumare sul più bello il ritorno tanto atteso in Serie B. Nel corso dell'estate, però, è arrivata una decisa presa di posizione del club:La rosa dei Galletti è di livello altissimo per la Serie C, con ogni probabilità. E, forse, con un organico del genere si potrebbe già pensare di programmare una stagione di Serie B, con qualche innesto doveroso. Il mercato, ad ogni buon modo, ha portato in dote giocatori di assoluto valore e grandissima esperienza: dalle meteore di Milan e Inter, reduci da ottime stagioni con Cesena e Sambenedettese, all'arrivo di, ex baby prodigio del Parma. Senza dimenticare, poi, il ritorno dal prestito di, mattatore di giornata con la rete del 2-1 al 94' contro il Catania al Massimino, e la conferma di, ex capitano della Spal, che non più di qualche anno fa segnava tanto anche in Serie A.. E per questo, vinceranno.Guardando il Bari questa stagione, nonostante alcune difficoltà nel chiudere le partite, emerge la sensazione che la squadra sia inevitabilmente destinata a vincere il campionato. E per una, e perché c'è davvero la sensazione che questa sarà la stagione della definitiva affermazione di questo progetto. Molto più rispetto agli anni scorsi. E ora che i Galletti sono attesi da tre partite al San Nicola nelle prossime quattro si potrà già puntare alla prima fuga in campionato, per ritrovare il calcio che conta, per riportare Bari dove merita. E per rendere giustizia ai tanti investimenti dei De Laurentiis,