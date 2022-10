Pochi minuti fa l’allenatore degliha partecipato alla consueta conferenza stampa della vigilia. Queste le sue parole a poco più di 24 ore dalla sfida dicontro ladi Vincenzo Italiano:"È molto importante che la Fiorentina arrivi qui. Speriamo che non giochino al loro massimo e speriamo allo stesso tempo che noi giocheremo al massimo delle nostre possibilità. Sarà una partita difficile, abbiamo però tre punti di vantaggio e vogliamo giocare bene.Ci sono stati momenti dove non abbiamo giocato bene ma ora stiamo giocando bene e domani dovremo giocare al nostro meglio. L'energia arriva da noi ma anche dai tifosi. Domani sera sarà un grande spettacolo. Abbiamo vinto in trasferta la volta scorsa, vogliamo restare in Conference e domani dobbiamo giocare al massimo".Il tecnico ha poi parlato di cosa significhi affrontare la Fiorentina: "Negli ultimi anni il calcio italiano è cambiato, è più offensivo. Dovremo stare attenti a questo. Non mi aspettavo questa classifica perché sono forti. Però è presto per valutare tutto e dobbiamo ancora giocare.Io seguo il calcio italiano e seguo il mister. Sta cambiando come il calcio tedesco, è un calcio molto divertente. Abbiamo il vantaggio che giochiamo in casa domani e dobbiamo sfruttare questo vantaggio anche in vista del ritorno".Infine ha poi concluso: "Dobbiamo rispettare la Fiorentina ma avremo 20mila tifosi allo stadio e dovremo provare a vincere.La Fiorentina non ha iniziato bene ma nemmeno noi. Dobbiamo dimostrare domani contro i viola che possiamo giocare meglio ed essere migliori di loro.Eravamo delusi per la sconfitta ma non abbiamo infortunati e dobbiamo dimostrare il nostro valore.Kouame e Cabral sono preoccupanti per noi, ma li abbiamo studiati e sappiamo come affrontarli. Ci saranno anche tanti italiani allo stadio e sarà una grande serata per tutti".