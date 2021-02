Di, cresciuto nel Las Palmas, nel 2016 ha indossato la camiseta blanca delle Merengues. E lì, il suo percorso di crescita ha subito un'accelerata. Ilsi godePablito per, che ha deciso di puntare su questo classe 2001 spagnolo, in gol nella finale di Youth League vinta dalcontro il, seguito dall'ex procuratore di Icardi, e che in Salento ha numeri esaltanti: in gol al debutto, poi un infortunio, poi altre due reti, compresa quella di ieri nel 2-2 contro il, con un leggero tocco sotto sull'uscita del portiere.a inizio stagione. Facendo i conti, in sostanza,: meglio di, che in Serie A è quella che ce l'ha più bassa (una rete ogni 53 minuti, con 12 realizzazioni in 19 partite, per il 9 dell'Atalanta). "Fra i calciatori italiani il mio idolo è Francesco Totti" aveva dichiarato durante la presentazione. Nella quale aveva ringraziato anche il suo vecchio maestro: "Sono stato allenato da Raul ed è stato un onore: ​mi ha dato grandi consigli".- Con lasulle spalle e un gol di testa, è statoad aprire le marcature nella finale di Youth League contro il Benfica. Unica punta nel 4-2-3-1 di(alle sue spalle Marvin Park, che ieri ha giocato col Real dei grandi da titolare), c'è era anche il giovane delle Canarie a fine partita a portare in trionfo la leggenda del, in lizza per raccogliere l'eredità del francese la prossima stagione in Prima Squadra.. Seconda punta rapida e tecnica, Pablito sta già facendo vedere grandi cose. E vuole continuare a farlo, segnando, come ha sempre fatto. Dalle giovanili del Real al Lecce, rimanendo se stesso. "E' un ragazzo un po' strano" secondo capitan Mancosu, questo attaccante del 2001.@AngeTaglieri88