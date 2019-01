Niente Curva Nord al seguito della Lazio contro l'Inter. Il gruppo degli Irriducibili non andrà a Milano: la gara di giovedì alle 21 dovrà fare a meno della loro presenza. Il motivo? Solidarietà tra ultras: il gruppo organizzato biancoceleste vuole esprimere la sua vicinanza alla Nord nerazzurra, squalificata dopo i fatti del 26 dicembre.



IL COMUNICATO - Ne parlano gli stessi Irridubicili in un comunicato, diffuso a mezzo social: "Considerando l'amicizia che ci lega agli ultras interisti, gli Irriducibili Lazio salteranno la trasferta di Coppa Italia prevista per giovedì. Esprimiamo così la nostra vicinanza alla Curva Nord di Milano squalificata. Con grande rammarico non saremo presenti sugli spalti per sostenere la Lazio. La nostra mentalità va aldilà di ogni risultato. "Dede" vive per sempre nei cuori dei suoi ultras".