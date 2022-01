Nonostante lo sviluppo degli Nft sia esploso solamente nel corso degli ultimi mesi, le idee base e la presenza degli stessi, seppur in forma minore, potevano essere visionate già nel 2017. Con Nft, non-fungible token, identifichiamo un certificato digitale che attesta l’originalità e il possesso di un particolare contenuto digitale. Più semplicemente, un Nft può essere considerato a tutti gli effetti come il corrispondente digitale di un certificato di proprietà di un bene e, grazie ad esso possiamo attestare il possesso di qualsiasi cosa che creiamo in digitale. Grazie al sistema della blockchain, inoltre, risulta semplicissimo trasferire il possesso della nostra idea come si fa con le criptovalute.Il mercato dell’arte rappresenta uno dei primi ambiti di utilizzo di questa nuova risorsa, che ad oggi approda anche nei social. Uno dei primi social a dare la possibilità ai propri utenti di creare e vendere Non fungible token è Twitter, che ha lanciato uno strumento che consentirà agli utenti di mostrare token non fungibili come immagini del loro profilo, inserendosi nella corsa ai "digital collectible" esplosa nell'ultimo anno. Twitter Blue è il programma in abbonamento al social che offre funzionalità extra, solo gli utenti iOS, sottoscrittori dell’abbonamento possono provare la nuova funzione. Gli Nft sono acquistabili su differenti marketplace, come Conbase Wallet, Rainbow, MetaMask, tuttavia resta escluso OpenSea, uno dei più popolari markeplace di Nft.Le foto del profilo Twitter in formato Nft saranno contraddistinte da una forma esagonale: una volta cambiata la foto profilo, chiunque su Twitter potrà ottenere maggiori informazioni sul file semplicemente cliccandoci sopra, come la provenienza della collezione e le informazioni sull’autore oltre alla possibilità di verificare l’autenticità dell’opera. Questa iniziativa ha avuto un primo periodo di sperimentazione l’anno scorso, dove gli Nft erano offerti gratuitamente ai navigatori. Ad oggi, in questa prima fase di lancio delle opere digitali come foto profilo, la società ha affermato di voler monitorare il feedback degli abbonati a Twitter Blue, prima di una eventuale apertura a tutti gli utenti.Twitter non è il solo ad entrare nel mondo del collezionismo digitale, ma anche Facebook e Instagram presto daranno la possibilità ai propri utenti di creare e vendere Non fungible token, i collezionabili digitali esplosi come fenomeno di massa nell'ultimo anno.