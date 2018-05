“Il Napoli mi ha chiesto di Stanislav Lobotka e lui mi ha chiesto del Napoli: l’ho raccomandato, ha un grande futuro davanti a sé”. Così Marek Hamsik, capitano del Napoli, ha svelato una notizia di mercato alla stampa slovacca. In attesa di capire quale sarà il suo futuro - è stuzzicato dall’idea di andare in Cina, ma Ancelotti sta provando a fargli cambiare idea - Hamsik veste i panni di uomo mercato. Sponsorizza Marek per Lobotka, classe 1994 di proprietà del Celta Vigo, che nei piani del Napoli può raccogliere l’eredità di Jorginho in questa finestra di mercato o diventarne l’alternativa.



RUOLO - Regista, destro naturale che però ama usare anche il piede opposto per dare geometrie alle proprie squadre, Lobotka è arrivato in Spagna la scorsa estate dal Nordsjaelland per 5 milioni di euro. In Spagna è diventato un titolare inamovibile: 38 partite su 38 con la maglia del Celta, tutte giocate davanti alla difesa. Non ha il vizio del gol (zero in campionato), ma ama smarcare i propri compagni vicino alla porta. In passato è stato impiegato anche da mezzala o trequartista, soprattutto in Danimarca e nell’avventura passata con la maglia dell’Ajax (stagione 2013/14, in prestito dal Trencin, club in cui è cresciuto). “Lobotka è uno dei migliori calciatori del Celta Vigo. Ama toccare molti palloni. Giocare la palla. Ha molta forza. Diciamo che è un giocatore simile a Radja Nainggolan anche se il belga segna di più”, dice di lui l’agente, Branislav Jasurek. Ma è da mediano che Lobotka ha suscitato l’interesse del Napoli e non solo.



RETROSCENA INTER - Perché anche l’Inter ha cercato il centrocampista slovacco. Parola di Milan Skriniar, che a Sport ha confessato: “Spalletti mi ha chiesto di chiedergli se verrebbe volentieri all’Inter. Chiaramente, sarei stato felice se fosse venuto all’Inter perché ci avrebbe aiutato molto. Probabilmente erano alte le richieste. Ma gli ho detto che sarebbe andato a Barcellona o al Real in estate. Io lo vedo lì”. Un play da top club per Milan Skriniar, suo compagno di nazionale. L’interesse dell’Inter era reale, come testimoniato nei mesi scorsi anche dal procuratore di Lobotka: “Ho parlato con 3 o 4 squadre in Italia. All'Inter ho solo risposto a due domande. La prima relativa alla situazione del mio assistito. La seconda su quanto costi il suo cartellino, ossia 35 milioni di euro perché in Spagna ci sono le clausole”. L’Inter adesso si è defilata, il Napoli è in piena corsa per il giocatore. Garantisce Marek Hamsik, ma non sarà facile vincere la concorrenza del Barcellona.



