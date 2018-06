Tra le poche cose da salvare dello scorso campionato del Benevento c’è l’esordio di Enrico Brignola. Originario di Telese Terme, un piccolo paese a 30 Km da Benevento, ha un curriculum giovanile più che modesto: la crescita nel settore giovanile del Benevento, un anonimo anno di passaggio negli allievi della Roma e un brevissimo esordio in Serie B con le streghe. Poi la svolta, con Roberto De Zerbi sulla panchina dei Sanniti. Il diciottenne (compirà diciannove anni il prossimo 8 luglio), 3 gol e 2 assist in 18 partite di Serie A con la maglia del Benevento, ha attirato l’attenzione di diversi club italiani. Tra questi c’è anche l’Inter, molto vigile sui migliori prospetti del campionato per il presente, ma soprattutto per il futuro.



INTER VIGILE - "Mi sono sempre ispirato a Robben, guardavo solo lui. In casa però siamo tutti tifosi milanisti: tra mancini ho scambiato la maglia con Rodriguez, la conserverò come un cimelio", ha dichiarato Brignola. Tifoso del Milan, ora nel mirino anche dell'Inter. Il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio segue da vicino il giocatore, considerato un esterno offensivo di grande prospettiva. Ma la concorrenza per l’esterno dotato di una rapidità non indifferente, grande tecnica e un dribbling vertiginoso è folta: l’Atalanta ha già sondato il terreno, così come Napoli, Fiorentina e il Milan stesso. La conferma è arrivata in tempi non sospetti dallo stesso agente del giocatore, Michelangelo Minieri: “Milan e Fiorentina su Enrico? Sì, ci sono anche queste due squadre. Comunque è un discorso che deve ancora evolversi”. Grande interesse attorno al classe 1999, che ha anche esordito nell’Under 21 di Di Biagio dopo l’ottimo campionato col Benevento. 7 minuti col Portogallo, 14 con la Francia: in vista dell’Europeo, è sicuramente uno dei giocatori tenuti in grande considerazione dal commissario tecnico degli Azzurrini.



IL PREZZO - La retrocessione del Benevento non ha cambiato le pretese del presidente Vigorito secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, per accaparrarsi l'esterno sono necessari tra i 10 e i 12 milioni di euro. Una cifra importante per l’esterno, sotto contratto con il Benevento fino al 2021. L’Inter è vigile e valuta i costi dell’operazione: i rapporti con la società campana sono ottimi, il nome di Brignola è sul taccuino di Ausilio, seppur non sia una priorità sul mercato al momento. Tra le ipotesi sul tavolo dei nerazzurri c’è la possibilità di ripetere un colpo in stile Gianluca Caprari, acquistato dal Pescara nell’estate 2016 per 8 milioni e girato alla Sampdoria nell’ambito dell’operazione Milan Skriniar per 15 milioni. L’Inter è vigile su Brignola, ma la folta concorrenza può far salire ulteriormente il costo del cartellino: il rischio asta è dietro l'angolo.



@AleCosattini