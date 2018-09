Non solo Niccolò Barella. La sfida contro il Cagliari servirà all’Inter per guardare da vicino un altro profilo interessante del calcio italiano, Filippo Romagna. Se Maran confermerà le scelte della vigilia, il ragazzo classe 1997 giocherà accanto all’estone Klavan, centrando la sesta partita stagione, la 29esima in carriera in Serie A. Solidità e continuità, due qualità che lo caratterizzano, che gli hanno permesso di bruciare le tappe e che fanno di lui uno degli azzurri più validi in prospettiva. Tifoso del Milan, Romagna è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, con la Primavera ha indossato la fascia di capitano e conquistato un Viareggio, prima del salto nel calcio dei grandi. Novara, Brescia e ora Cagliari, dove potrebbe essere di passaggio, nonostante un contratto in scadenza nel 2022.



QUEL NO ALL’INTER - Il suo futuro, con i tempi dovuti, è in una big e tra le big che lo seguono c’è anche l’Inter. Un assalto ufficiale non c’è stato, ma il suo nome è da tempo sul taccuino della squadra mercato nerazzurra guidata da Ausilio e non è da escludere che possa esserci un contatto nelle prossime settimane. E pensare che Romagna - come raccontato in un’intervista - poteva essere dall’Inter molti anni fa: “Avevo 14 anni, vivevo a Fano e giocavo nel Rimini. Avevo fatto tre provini con l’Inter, ma non volevo muovermi e decisi di rifiutare”. Chissà se avrà una seconda chance.