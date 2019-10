L'Inter è pronta a pescare nuovamente nel ricchissimo bacino del calcio francese. Soprattutto a livello giovanile, una miniera d'oro dalla quale hanno spesso attinto le formazioni di Premier League, potendo sfruttare una regolamentazione molto morbida quando si parla di talenti in erba che non hanno ancora sottoscritto il primo contratto da professionisti. La scorsa estate, lo scouting nerazzurro ha individuato nel Troyes e nel Sochaux due prospetti molto interessanti come Kinkoue e Agoumé, quest'ultimo stella della nazionale francese Under 17 che dal prossimo 26 ottobre sarà impegnata nel Mondiale di categoria in Brasile. Squadra la cui porta sarà difesa da Melvin Zinga, portiere classe 2002 di proprietà del Le Havre, sul quale gli osservatori dell'Inter sono molto attenti.



LO MANDA POGBA - Se bastasse il vivaio di provenienza per certificare la bontà del giocatore, gli uomini mercato nerazzurri andrebbero sul sicuro, essendo il Le Havre una di quelle formazioni che hanno formato alcuni dei migliori giocatori del panorama francese, come l'ex juventino Pogba o come Sinama-Pongolle e Anthony Le Tallec, protagonisti nel 2001 dell'unico successo dei Bleus nella storia del Mondiale 2017. Una generazione d'oro alla quale Zinga ha ovviamente dichiarato di ispirarsi in vista di un appuntamento che può rappresentare una svolta nella sua carriera, sapendo di avere addosso gli occhi di tanti addetti ai lavori dopo l'ottimo Europeo di categoria disputato qualche mese fa e concluso con una sconfitta in semifinale contro l'Italia.



LAFONT O TER STEGEN? - Portiere dotato di mezzi atletici importanti (è alto 187 cm), piace principalmente per la sua intraprendenza, che lo vede distinguersi nelle uscite alte e basse e che consente di giocare il pallone coi piedi con grande disinvoltura. Non difetta certamente in termini di personalità e anche per queste caratteristiche caratteriali, in Francia è stato accostato ai connazionali Areola, campione del mondo Under 20 con Pogba nel 2003, e Lafont, protagonista lo scorso anno di una sfortunata stagione con la maglia della Fiorentina. Zinga ha dichiarato però di ispirarsi al numero uno del Barcellona André ter Stegen (“Mi piace la sua capacità di essere spesso decisivo”), che ricorda per agilità tra i pali. Anche l'Inter se n'è accorta.