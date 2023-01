Gli occhi della Juventus su Spezia-Atalanta. Presenti sulle tribune del Picco scout bianconeri, con un nome in cima al taccuino degli osservati speciali: Jakub Kiwior. Il centrale classe 2000 è una delle rivelazioni della prima parte di stagione, al punto dall'aver strappato anche un posto agli ultimi Mondiali in Qatar con la sua Polonia. La Juve è alla ricerca di rinforzi nel reparto e Kiwior è uno dei profili maggiormente graditi, con l'Atalanta l'ulteriore occasione di valutare il comportamento del giocatore di fronte a un attacco variabile e ricco di qualità come quello della squadra di Gasperini. Il polacco non è ancora una priorità, ma è un'idea intrigante per i bianconeri e non solo, diverse le squadre interessate a lui e tra queste anche il Milan.



DOPPIA MISSIONE - Kiwior non è però l'unico osservato speciale nella missione degli scout juventini, gli occhi sono puntati anche su Emil Holm. La Juve infatti sta lavorando anche per trovare nuovi interpreti sulle corsie esterne, che l'anno prossimo perderanno Juan Cuadrado e Alex Sandro. Lo svedese classe 2000 dello Spezia ha mostrato qualità interessanti nella prima parte della stagione e per questo ha fatto la sua comparsa sul taccuino dei bianconeri: Kiwior e Holm, doppia missione a La Spezia per gli osservatori della Vecchia Signora.