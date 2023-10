Secondo quanto riportato da TEAMtalk, l'Everton avrebbe messo nel mirino l'ala del Corinthians, Wesley Gassova, nome molto caldo in Premier League. Il 18enne ha stupito tutti con il suo esordio di stagione nel campionato brasiliano e ha un contratto in scadenza nel 2027. Il giovane talento resta, quindi, nell'occhio di tutta la Premier League e visti i ricchi salari che il campionato inglese può offrire, non è da escludere un possibile approdo all'Everton.