passerà agli annali come la più travagliata degli ultimi anni complice, ovviamente, lo stop forzato imposto dalla pandemia Covid-19 che ha inevitabilmente condizionato tutti. Nella stranezza di questa annata c'è stato peròin cui una squadra inaspettata si è trovata a lungo non solo in una posizione Champions League che raramente le apparteneva, ma addirittura in vetta alla classifica. Si tratta delprotagonista anche stasera inche ha centrato la qualificazione europea a fine anno anche grazie a una delle migliori difese della scorsa edizione della Liga, perlomeno prima dell'agognata sosta covid. E a difendere i pali dei Nazaries c'era e c'èPortoghese classe 1994 cresciuto calcisticamente nel CD Nacional è stato portato in Spagna dal Granada anche a sorpresa nel 2017 per la cifra di. La crescita nella Liga è stata incredibile e i risultati della passata stagione lo hanno portato anche all'attenzione non solo delle big d'Europa, ma. Da settembre è sempre convocato nel gruppo di Fernando Santos e che ha inla stella e una guida più che influente.- Rui Silva non è quindi passato inosservato e in vista delle prossime sessioni di mercato sarà, come detto, uno dei nomi più chiacchierati perchécon chiunque gli presenti un progetto convincente. In Liga ci sono diverse realtà che si sono già informate per acquistarlo come, ma diverse richieste stanno arrivando anche dai club di Serie A che hanno nel portiere un punto debole o un ruolo da rinnovare. Lache ha nel portogheseun'arma in più, ma anchehanno avviato i primi contatti. Nessuna trattativa, per ora, è stata concretizzata, ma l'interesse rimane e l'occasione a parametro zero non va sprecata.