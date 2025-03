Gli occhi delle big su Farioli: il retroscena sul Porto e la verità sulla clausola

è ufficialmente rinato dalle sue ceneri e, dopo la terribile annata 2023/24 conclusa soltanto al 5° posto in Eredivisie e con addirittura 3 allenatori succedutesi in panchina, quest'anno grazie alla sapiente guida disi è rilanciato e sta volando in campionato dove il vantaggio in classifica è arrivato a 6 punti di distacco sulsecondo. Il lavoro dell'allenatore italiano non sta passando inosservato e in vista dell'estate ci sono già tantissimi club in fila per lui.E pensare che l'allenatore ex-Nizza già a metà stagione avrebbe potuto non essere più la guida tecnica dei Lancieri. Lo ha svelato l'ex-direttore della comunicazione del Porto Francisco Marques in un'intervista concessa al podcast Malha Azul e Branca e le informazioni sono confermate:Il Porto però scelse di non pagare la clausola rescissoria e così fu Anselmi a prendere il posto di Vitor Bruno.

La clausola esiste ed è stata confermata dall'Ajax proprio durante i contatti con il club lusitano. All'epoca i, ed è attivabile in qualsiasi momento senza che il club olandese possa inibirla.La stagione di Farioli come detto non sta passando inosservata e i rumors sul suo futuro si fanno sempre più insistenti. Come detto la presenza di una clausola accessibile lo potrebbe portare facilmente lontano dall'Olanda e, nonostante le smentite di rito di Claudio Ranieri il suo nome è stato fatto per il futuro della. Quella dei giallorossi non è però l'unica panchina, gli estimatori dell'allenatore italiano non mancano anche ine non è detto che possa essere addirittura di nuovo il, con i tifosi tutt'altro che contenti del gioco espresso dalla squadra con Anselmi in panchina e con il big match con il Benfica alle porte, a tornare alla carica per lui. Comunque vada l'estate 2025 vedrà ancora una volta Francesco Farioli fra i protagonisti.