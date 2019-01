Il mercato si muove anche in cadetteria, dove spesso e volentieri i bravi direttori sportivi riescono a pescare preziosi jolly che poi sapranno affermarsi anche in A. Il nuovo nome è quello di Calvin Verdonk, difensore olandese del Feyenoord. Il classe ’97 piace molto in Italia, dove Palermo e Pescara hanno già mosso i primi passi per sondare il territorio. Bravo sia da centrale che da terzino sinistro, Verdonk si sta ritagliando il proprio spazio agli ordini di van Bronckhorst e dall’Italia hanno immediatamente drizzato le antenne.