Sugli spalti dell'Atleti Azzurri d'Italia, ad assistere ad Atalanta-Torino, c'era uno spettatore d'eccezione: l'ex ct della Nazionale Gian Piero Ventura. Non è la prima volta in questa stagione che l'allenatore, al momento senza squadra, segue da vicino la formazione granata: domenica scorsa era infatti presente allo stadio Olimpico Grande Torino per la partita contro il Napoli.



Per il momento l'ipotesi di un suo ritorno sulla panchina granata non sussiste, Walter Mazzarri può stare tranquillo ma deve trovare il modo di far cambiare marcia al suo Torino il prima possibile.