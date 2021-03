. Alle 20.45, i riflettori dell'Olimpico si accendono sul big match di giornata: una partita chiave per la corsa Champions League, distante - prima del 28° turno - due punti per ambo le formazioni, appaiate in classifica a quota 50. Il Napoli, tuttavia, deve ancora giocare il recupero con la Juve., che contro le squadre dal decimo posto in giù ha perso solo i due punti di Benevento e i tre di Parma. Disastroso, invece, il bilancio con le big: soli 3 punti su 24. Serve cambiare, da subito.. Tre vittorie nelle ultime tre, classifica decisamente migliore rispetto a quella di qualche settimana fa e ambizioni europee nettamente rilanciate.. Entrambi poco propensi alle polemiche, preferiscono il lavoro a ribalte e chiacchiere. Eppure il loro futuro è tutt'altro che certo:. Il portoghese insegue il quarto posto, ma - considerati i dubbi dei Friedkin - potrebbe non bastare. Più consistente, sul tavolo della conferma, sarebbe un successo in Europa League. Rino, invece, non si è mai nascosto dietro a parole di circostanza, criticando De Laurentiis e i contatti con altri allenatori. Crepa aperta, frattura probabilmente insanabile. Ma Gattuso non è tipo da abbandonare la barca a metà lavoro: focus fisso sull'obiettivo Champions, e poi ognuno per la sua strada senza mai perdere quella dignità che lo ha sempre contraddistinto.Roma-Napoli è, infine, un duello ricco di intrecci di mercato. A prescindere da quelli passati: si pensi a, immortalato in sciarpa giallorossa e oggi avversario dopo lo scambio naufragato tra Inter e Roma che coinvolgeva anche Spinazzola. Si pensi al doppio affareo al tira e molla perla scorsa estate. E poi il mercato che verrà:è chiuso da Ospina e cerca una nuova esperienza, proprio nel ruolo in cui la Roma insegue certezze dopo i mezzi flop Mirante e Pau Lopez. Lo stesso vale per, lontano dal rinnovo in scadenza a giugno e più volte sondato dai giallorossi. Fino alla questione, a lungo pallino del ds Giuntoli. "Sono due anni che vuole prenderlo" ha svelato Mario Giuffredi, procuratore del francese. "Purtroppo la scorsa estate non ci sono stati i presupposti economici per la pandemia. Al Napoli non posso rimproverare niente, se avesse venduto Koulibaly avrebbe investito su Jordan ma la pandemia ha fatto saltare i piani a tutti".