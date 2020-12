Quel che conta del giorno: i fatti salienti di oggi, calcio a parte.Vogliono rinnovo del contratto, come è normale. Ma non c'è niente di normale in questi mesi, in questo anno. E quindi la normalità dello sciopero dei pubblici dipendenti diventa insolenza. Sono gli statali per forza di cose i più protetti di tutti dai danni socioeconomici da pandemia. Sciocco farne loro una colpa, ma loro scioperano come fosse tutto normale e niente è normale qui e oggi. Chiudere una scuola o un ufficio per sciopero, qui e oggi... Normale non è prenotare con uno sciopero una fetta più grande del Recovery. E poi dipendenti pubblici non è che nuotino nell'oro ma in media guadagnano 36.350 euro l'anno, più dei dipendenti del settore privato (media 29.260 euro annui). Non vanno in cassa integrazione, non rischiano il posto di lavoro. Peccato davvero, è proprio uno sciopero insolente.. Una dottoressa in ospedale, un paziente grave, la figlia del paziente al telefono con la dottoressa. "Suo padre non collabora, non vuole mettere la maschera cpap, fra 10 minuti morirà...non c'è saturazione, tra 10 minuti muore, è qui, mi sta ascoltando". Altra e successiva telefonata: "Glielo avevo detto che moriva ed è morto". Questo il testo riportato da tutte le cronache. Dunque un paziente terrorizzato, al punto di rifiutare il casco, unico tentativo e cura possibili. Una figlia spaventata, una dottoressa sincera, disperata e che le tenta tutte, anche la durezza, per fare l'unica che tenga, provi a tenere in vita il paziente. Nel titolo che tutti fanno il "tra 10 minuti muore" rivolto alla figlia diventa "tra 10 minuti muori" rivolto al paziente. Da allarme disperato diventa crudeltà compiaciuta. La modifica fa più scena. In qualche cronaca particolarmente inqualificabile si aggiunge la denuncia: "nessuna terapia". Sospetto di malasanità su cui si indaga, sospetto di malainformazione su cui si fa spallucce.. Parroci delle parrocchie di Napoli, non tutti ma neanche pochi hanno scritto al Vescovo protestando contro lo sfratto subito da San Paolo per cedere lo stadio a Maradona. Sacerdoti, quindi dovrebbero sapere del peccato originale. Che, nel caso dei nomi degli stadi di calcio, è stato giocare coi santi. Elia, Nicola, Siro, Paolo...Perché mai uno stadio di calcio intitolato a un santo? A nessuno viene in mente di battezzare una cattedrale Pelè o Messi. Quindi lo sfratto del santo è il giusto contrappasso del debordare religioso fino all'impadronirsi dell'anagrafe degli stadi.. Quanti se la tengono la mascherina sempre la stessa e senza cambiarla per tre, cinque, sette giorni? Quegli stessi si terrebbero le mutande, sempre le stesse, senza cambiarle, per tre, cinque, sette giorni?Uno su mille, tanto fa 60 mila italiani morti di Covid. Ma a chi nega, riduce, rimuove, uno su mille non basta. Covid lo accontenterà, gliene darà di più di morti. Lui negherà, ridurrà, rimuoverà. Sempre. Fino a che uno su mille o ottocento o settecento che sarà, non sarà a casa sua. Allora lamenterà che lo Stato lo ha lasciato solo e digrignerà che è colpa dei medici.i. M5S si squaglia, è lo stare al governo, qualunque governo, che di per sé squaglia M5S. M5S e Pd non possono stare insieme al governo se non paralizzandosi reciprocamente. M5S e Pd insieme al governo, con Conte premier per caso e per caso diventato inamovibile, non sono in grado di gestire il Recovery e in generale la rimodellatura del legno storto che è il sistema sociale ed economico italiano. Il governo non cadrà mercoledì sul Mes, neanche l'Italia può permettersi elezioni anticipate nell'anno dei miliardi dalla Ue e del Covid che ancora c'è.