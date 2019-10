Il giorno è arrivato, l’Inter affronta la Juventus e Antonio Conte ritrova i nemici-amici del passato. San Siro colmo, allo stadio non ci sono posti vuoti e già fuori, come era prevedibile, qualche bordata da parte dei suoi ex tifosi è arrivata al tecnico salentino. Con uno striscione apparso nelle vicinanze di Piazzale Angelo Moratti, dove i bianconeri hanno voluto rimarcare una posizione netta sottolineando il passato di Conte e i cambi di fronte da Lecce (sua terra nativa) a Bari, come da Torino a Milano



Al fischio iniziale la curva nerazzurra ha esposto una coreografia mozzafiato, una celebrazione dei 50 anni con lo sfondo di San Siro, forse anche un messaggio contro chi questo stadio vorrebbe abbatterlo e che invece, anche questa sera, sta regalando uno spettacolo unico dal punto di vista delle presenze e dell’atmosfera.