Prosegue il mercato, che con l'inizio di agosto si prepara a sbocciare ed entrare nel vivo. Mentre tra Europa ed Arabia Saudita si susseguono offerte milionarie e proposte faraoniche, non vanno trascurati i cosiddetti "parametri zero", gli svincolati che ancora non hanno trovato un club e che in alcuni casi, magari, non lo troveranno. Occasioni di mercato che vanno da Sergio Ramos a De Gea: scorriamo la lista degli svincolati più illustri.