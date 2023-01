Novità nel calciomercato. Gli ultimi due giorni di questa sessione - 30 e 31 gennaio - si svolgeranno come da abitudine a Milano ma anche"Ci siamo: è tutto pronto all’Hilton Rome Airport per ospitare la prima edizione de “Il Cal-ciomercato - International Transfer Market” - si legge nel comunicato - che si svolgerà nella Capitale il 30 e 31 gennaio.Dunque, “ci si vede al mercato” ma a Roma dove oltre alle trattative si svolgeranno meeting, corsi di aggiornamento ed eventi a scopo benefico per discutere del momento del calcio nazionale e internazionale con e tra i professionisti del settore.“Il Calciomercato - International Transfer Market”. “Title sponsor” sarà Ra-bona Mobile mentre i media partner saranno il Corriere dello Sport e Tuttosport, social partner la nota pagina “Chiamarsi Bomber”.Il programma prevede il taglio del nastro alla presenza delle Istituzioni il 30 mattina e a se-guire l’inizio delle attività collaterali alle trattative - che. Si prospettano dunque due giorni di contrattazioni ed affari che riguarderanno non solo i professionisti ma l’intero panorama calcistico nazionale.Inoltre, per i direttori sportivi ci sarà la possibilità di svolgere il corso di aggiornamento FIGC in programma proprio la mattina del 30 gennaio mentre nel pomeriggio TFF organiz-zerà un meeting con focus sul nuovo regolamento Fifa che riguarda gli agenti sportivi. La giornata si concluderà con “Il Calciomercato - Charity Night”, cena di beneficenza organizzata dalla fondazione Sportogether.- avente ad oggetto lo sviluppo del calcio femminile in Italia e, nel pomeriggio, un meeting sulla sostenibilità del calcio, al quale interverranno presidenti di club di serie A, B e C. Infine, durante tutta la durata dell’evento sarà possibile visitare gratuitamente - all’interno dell’ Hilton Rome Airport, la Mostra “Un Secolo d’Azzurro” con oltre 500 cimeli originali che raccontano la storia della Nazionale di calcio italiana.