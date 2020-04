. Non ha intenzione di scontrarsi con il club, questi gli ultimi segnali che arrivano anche in questi giorni sul fronte dell'argentino che a Milano sta benissimo: in nerazzurro è felice, protagonista, riconoscente verso una società che ha fortemente creduto in lui. Ecco perché: chiaramente se si trovasse l'accordo tra club, Lautaroper un contratto importantissimo già pensato dalla dirigenza blaugrana. Ma non sarà lui l'elemento cardine che romperà gli equilibri, ad oggi rispetta e intende rispettare la volontà dell'Inter.L'operazione infatti da giorni, anzi settimane è. L'Inter non scende dai 111 milioni della clausola, pretende che se dovessero essere inseriti giocatori (uno, o comunque non più di due) di poter optare per i più graditi (vedi, ma non solo) senza dover accettare pedine offerte dal Barça che non convincono., oltre che su un fattore da non sottovalutare ovvero la. Problemi, ostacoli che rallentano tutto. Il Barcellona vuole Lautaro e la trattativa non è finita, anzi; farà parlare ancora a lungo. Ma quel "non mi faccio illusioni" di Quique Setién è da incanalare dentro a questa trattativa intricata e complessa.