Gli ultras viola alla Fiorentina: "Vi chiediamo solo di lottare. Le finali perse ci bruciano ancora"

Getty Images

Laè pronta alla battaglia. In senso metaforico, s'intende, ma sono queste le parole utilizzate dagli ultras viola che hanno caricato la squadra con queste parole:"Vogliamo spirito guerriero, vi chiediamo solo questo domani. Dovete avere la guerra in testa, ragazzi, la guerra in testa. Soprattutto i nuovi: chiedete a Ranieri, Mandragora, Dodò, a chi c'era l'anno scorso, co bruciano ancora le tre finali perse in due anni. C'è voglia di rivalsa in questo popolo, non vi chiediamo altro. Tutti uniti, ce l'andiamo a prendere".

I viola sono chiamati a rimontare il 2-1 per il Betis maturato all'andata allo stadio Villamarin di Siviglia una settimana fa:da disputare verosimilmente contro il Chelsea, che ha strapazzato il Djurgarden in trasferta per 1-4 nell'altra semifinale.