Gli Usa di Pulisic e McKennie ancora ko: vince il Canada di David ma si fa male Davies. Rischia di saltare l'Inter

. La squadra diè statanuovamente nella finale per il terzo e quarto posto della. Il titolo è andato alche ha battuto in finale, mentre la terza piazza è stata appannaggio delche, dopo quella contro Panama, ha rifilato un altro ko agli Yankees.In campo dal primo minuto protagonisti della Seria A comedel Milan edella Juventus. L’attaccante rossonero e il centrocampista bianconero sono stati entrambi sostituiti al 70’, quando è entrato anche. La gara, come detto, è andata male per gli States. Sotto per la rete di, sono arrivati al pareggio conma poi, all’ora di gioco, sono stati condannati al ko da un bel gol di Jonathan, forte attaccante del Lille e in procinto di essere uno dei nomi più cercati nel prossimo mercato, dove si libererà a zero. Un’altra delusione quindi per l’ex allenatore delche chiude la gara con un solo tiro in porta fino al forcing finale e ha un compito arduo, ossia quello di far brillare gli statunitensi nel mondiale casalingo con una forte pressione messagli addosso anche dal presidenteche gli ha chiesto di provare a vincere la competizione.

Le buone notizie per il Canada però finiscono qui perché. Al suo posto è entrato Sigur ma per il terzino sinistro c’è ora il forte dubbio che riesca ad essere in campo almeno nella sfida d’andata del. Davies ha riportato un problema ale non è la prima volta che quest’anno è stato costretto a fermarsi. Già qualche settimana fa aveva avuto uno stiramento sul campo del Feyenoord che gli ha fatto saltare poi sei partite con il Bayern. I bavaresi dovranno fare a meno quasi certamente anche di Manuelper un problema al polpaccio destro. Il portiere ha patito uno strappo alle fibre muscolari, ma, quando sembrava pronto al rientro, è incappato in una ricaduta. Salterà le partite di Bundesliga contro St. Pauli e Augsburg e proverà ad essere almeno in panchina contro i nerazzurri quando potrebbe giocare