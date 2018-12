Kamil Glik, ex difensore e capitano del Torino, ha parlato a ToroNews.net del derby della Mole, in vista della sfida di sabato sera:



IL DERBY - "Ho giocato nove derby nella mia carriera a Torino e ne ho vinto solo uno. Sicuramente i peggiori sono stati quelli persi all’ultimo secondo gol i gol di Pirlo al 93′ e di Cuadrado al 90', nel post partita al resto della squadra dicevo sempre che nonostante tutto noi da quello stadio siamo sempre usciti a testa alta. L’espulsione nel derby quando avevo 24 anni mi ha fatto capire che stavo sbagliando qualcosa nella mia esperienza al Toro, ho avuto un anno di preparazione in B per uscire dalle critiche ed entrare nel cuore dei tifosi granata. Sono contento del ricordo che ho lasciato nella società e nei tifosi, ho sempre dato tutto e ho rispettato la mia fascia da capitano".



TORO SUPERIORE - "Non ho nessun rimpianto, quei cinque anni sono stati fantastici al Torino e rifarei tutti gli errori e le cose buone che ho fatto. Un ritorno futuro? Perché no, lascio le porte aperte a tutto anche se in questo momento mi trovo bene al Monaco e sono nell’età giusta per maturare come calciatore. Il prossimo derby sarà difficilissimo per il Torino, ma una cosa è certa: la Juventus non avrà mai quell’attaccamento ai colori e alla tradizione che hanno i tifosi granata. Non saranno mai come noi".