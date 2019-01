Jorge Mendes presented with ⁣Best Agent Of The Year Award by Cristiano Ronaldo ⁣⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣@dubaiholding #DubaiHolding #globesoccer #JorgeMendes @Cristiano pic.twitter.com/VKrExchXOp