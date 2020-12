"Il giocatore dell'anno 2020" è Robert Lewandowski. L'attaccante del Bayern Monaco ha battuto Cristiano Ronaldo e Leo Messi ai Globe Soccer Awards che si stanno tenendo a Dubai: "Io al tavolo con Cristiano Ronaldo e Messi? Ho risposto che avrei potuto invitarli a cena, per me essere lì è qualcosa di speciale. Non so cosa significhi per loro essere al vertice per tanti anni, le aspettative sono altissime. Bisogna mantenere quel livello, aiutare la squadra, è difficile. Io da qualche anno cerco di essere al vertice, di fare tanti gol e dimostrare anche che gioco in una delle squadre più forti forse della storia. Siamo concentrati sulle partite, dobbiamo farci trovare pronti per ogni sfida ed avversario ma il 3 gennaio torneremo in campo. Quando ti trovi a sfidare calciatori come Cristiano Ronaldo è un sogno che si realizza. Da vent’anni non c’era un giocatore che si esprimeva ad un livello così alto dalla Polonia, e sono felice se i bambini indossano la mia maglietta e sanno che c’è un giocatore polacco che ha fatto tante cose positive. Io sono felice di far parte di questa squadra e di giocare al top per il Bayern".