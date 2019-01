C'è un po' di Italia aidi Dubai:ha ricevuto il premio alla carriera per gli allenatori. Capello dichiara dal palco: "Ringrazio le squadre che ho allenato, Juventus, Roma, Milan, Real Madrid, e anche le Nazionali, come l'Inghilterra e la Russia. E' stata una carriera lunga, che ho iniziato come giocatore quando avevo 17 anni, e che concludo adesso che ne ho 72. Grazie ai giocatori e ai presidenti che hanno mostrato assoluta fiducia in me. Il momento più bello? Quando ho battuto il Barcellona 4-0 ad Atene con il Milan".