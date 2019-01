Ronaldo Luis Nazario de Lima, ex attaccante brasiliano, ha ricevuto il premio alla carriera ai Globe Soccer Awards: "Voglio ringraziare tutti i club in cui ho giocato. La mia famiglia, mia moglie e tutti i tifosi di calcio. Forza Inter".



SUL RUOLO DEL CALCIATORE - "Abbiamo una grande responsabilità come calciatori. La gente ci ama. Io ero un bambino felice che giocava a calcio e spero che i giovani possano continuare".