Ogni giorno Gmail, il servizio di posta elettronica di Google blocca più di 100 milioni di e-mail di phishing, quella particolare truffa informatica effettuata inviando un messaggio di posta elettronica con il logo contraffatto di un istituto di credito o di una società di commercio elettronico, in cui si invita il destinatario a fornire dati riservati, tra cui numero di carta di credito e password di accesso al servizio di home banking, motivando tale richiesta con ragioni di ordine tecnico. In particolare, come emerge da una nota ufficiale di Big G, durante l'ultima settimana, sono state 18 milioni le e-mail quotidiane di malware e phishing relative a Covid-19 bloccate, dato che si va a sommare agli oltre 240 milioni di messaggi spam quotidiani correlati al nuovo coronavirus che cercano di truffare gli utenti.