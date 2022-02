Serge Gnabry commenta il pareggio per 1-1 del suo Bayern Monaco in Austria nell'ottavo di finale d'andata di Champions: "Il Salisburgo è un buon avversario, che pressa alto e ti costringe a mantenere la massima attenzione. Noi abbiamo creato delle occasioni ma avremmo dovuto far meglio, comunque va dato merito anche alla loro difesa. Hanno uno stile di gioco ben preciso, hanno creato problemi alla nostra difesa e a tratti abbiamo sofferto la loro intensità."