Le prestazioni di Wilfried Gnonto con la maglia del Leeds hanno portato i top club della Premier League a puntare il giovane attaccante italiano. L'ex Zurigo, arrivato in Inghilterra in estate per 4,5 milioni di euro, ha mostrato subito le sue qualità e ha già messo a segno quattro reti in 20 partite stagionali. Classe 2003, nato a Verbania, Gnonto piace ad Arsenal, Manchester City e Chelsea. A riportarlo è il Daily Express.