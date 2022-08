Il classe 2003 che ha esordito con l’Italia nella sfida contro la Germania il 4 di giugno. Si è messo in mostra con la maglia azzurra grazie alla fiducia data da Mancini e grazie al gol nella sfida, sempre contro la Germania, del 14 giugno in Nations League.Una richiesta che ha agito da repellente per diversi club, tra cui anche quelli italiani, che si sono allontanati considerando la cifra troppo elevata. Un prezzo però che non spaventava club esteri come ile l’che rimanevano gli unici due club interessati, a quelle cifre, a Gnonto.Dopo aver lasciato partire Luis Sinisterra al Leeds,. Sempre l’elevata richiesta del club svizzero però avrebbe allontanato l’interesse del club olandese.Con questo cambio di scenario, la strada è tornata ad aprirsi a tutti i club interessati.Se prima il forte interesse per Gnonto era ristretto a Hoffeneim e Feyenoord,. Il club inglese infattie avrebbeanche avanzato una prima offerta al club svizzero:. Prezzo considerato però ancora basso dallo Zurigo che adesso, per cedere Gnonto,