Roberto Mancini si è chiesto come mai i club italiani non hanno puntato su Gnonto, ma in realtà qualche società di Serie A che si è fatta avanti per l’attaccante della Nazionale c’è stata. Per Gnonto ci sono stati sondaggi da parte di Sassuolo, Roma e Fiorentina, ma la richiesta iniziale di 15 milioni dello Zurigo le ha allontanate. Poi, è stato venduto al Leeds per 4 milioni più una percentuale sulla futura rivendita.