Goal alla Juventus: così Marin salva un record storico del Cagliari. A chi appartiene

, grazie allenel finale del match di ieri all'Allianz Stadium, terminato 1-1., record che appartiene ad. Grazie al gol su rigore del centrocampista romeno, il portiere veneto che militò in rossoblù dal 1966 al 1973 (vice di Albertosi nell'anno dello scudetto) difenderà anche quest'anno il primato di imbattibilità dall'inizio del campionato.

: 712 minuti senza prendere gol. Ad interrompere la lunga serie fu proprio la Juventus, con De Paoli.Sempre per le statistiche i bianconeri erano reduci da sette vittorie casalinghe consecutive contro il Cagliari in Serie A: l'ultimo pareggio nel 2015 (1-1) con gol di Pogba e Rossettini.Il campione d'Italia Reginato sarà contento anche da tifoso: il Cagliari con il pari di ieri dà continuità alla vittoria di Parma e proprio con i ducali si sistema alla 15/a posizione lasciando dietro di sé Lecce, Genoa, Monza e Venezia. Ed è quasi riallineato alla media salvezza. Quello che basta per concedersi una sosta più tranquilla in attesa del ritorno alla Domus il 20 ottobre contro il Torino.