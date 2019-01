. Più di un patto o di un'intesa, piovono conferme su: c'è la sua regia su un affare importante che porterà a Milano dal prossimo giugno il Caudillo, capitano dell'Atlético Madrid e dell'Uruguay, uomo simbolo di un ciclo per i Colchoneros e difensore tra i più forti al mondo, con 33 anni da compiere tra poco più di un mese.. Non ci sono sorprese all'orizzonte, Godin prepara il suo passaggio all'Inter con massima trasparenza e serenità.: come accadde anni fa per Ever Banega al centro di una situazione simile di acquisto a parametro zero, i test atletici verranno realizzati prima tra gennaio e febbraio, poi nuovamente in estate al momento della firma, pura formalità.. L'altro club che ha tentato di prenderlo è stato il Manchester United, operazione però bloccata con l'addio di Mourinho che ha spianato la strada ai nerazzurri.- L'arrivo di Godin a giugno porterà come conseguenza una cessione in difesa:, da capire se già a gennaio o in estate a seconda delle offerte. Godin prenderà il suo posto in rosa,(sempre in piedi i discorsi per il suo rinnovo) e non ha alcuna intenzione di accettare alcuna offerta, di fronte a offerte indecenti cambiano strategie intere. Ad oggi non è un incastro previsto.che appena subentrato all'Inter è stato avvisato dei dialoghi avviati e ha sottoscritto il colpo (che porta la firma di Ausilio) più che volentieri, avendo. Niente da fare, Godin ha scelto di restare a Madrid mentre ora arriverà a Milano: l'addio di Marotta alla Juve a suo modo ha indirettamente aiutato l'Inter a stringere, un sapore dolce per il nuovo dirigente nerazzurro. Pronto alle foto di rito con Diego Godin tra qualche mese, questione di tempo.GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com