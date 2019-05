Diego Godin, trentatreenne capitano dell’Atletico Madrid si legherà all’Inter per tre stagioni. Lo conferma ancora oggi La Gazzetta dello Sport raccontando le sensazioni spangnole: Godin firmerà con un ingaggio che potrà raggiungere i 6,75 milioni di euro l’anno. La cifra, già filtrata in passato ma ieri confermata da fonti vicine al giocatore agli spagnoli di «Cadena Cope», lo renderà il giocatore più pagato della rosa interista, per distacco. E questo mega ingaggio è il motivo per cui ha scelto l'Inter. Tre anni di contratto erano la richiesta del giocatore, col club nerazzurro inizialmente intenzionato a un biennale.